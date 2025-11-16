रियल-मनी गेम पर प्रतिबंध के बाद गेमिंग कंपनियों को भारी नुकसान 

रियल-मनी गेम पर प्रतिबंध लगने के कारण कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है

क्या है खबर?

भारत में रियल-मनी गेमिंग (RMG) पर हाल ही में लगे प्रतिबंध के कारण गेमिंग कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। इसका सितंबर तिमाही में कॉर्पोरेट आय पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। इससे कई विदेशी कंपनियों के यहां मौजूद संपत्तियों पर बुरा असर पड़ा है। अमेरिका की फ्लटर एंटरटेनमेंट ने अपनी भारतीय यूनिट जंगली गेम्स की ओर से पैसों पर आधारित रम्मी गेम बंद करने के बाद 55.6 करोड़ डॉलर (करीब 4,890 करोड़ रुपये) के घाटे की सूचना दी है।