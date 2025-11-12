NewsBytesExplainer: बिहार चुनाव में महिलाओं ने कैसे किया रिकॉर्ड मतदान, NDA या महागठबंधन में किसे फायदा?

आंकड़े रिकॉर्ड 3.51 करोड़ महिलाओं ने किया मतदान, पुरुषों को पीछे छोड़ा दोनों चरणों में 71.06 प्रतिशत या 3.51 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और पिछले चुनावों की तुलना में करीब 10 प्रतिशत ज्यादा है। खास बात है महिलाओं ने मतदान के मामले में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.8 फीसदी रहा। यानी 3.93 करोड़ पुरुषों ने मतदान किया। इस तरह महिला और पुरुष मतदान में 8.8 प्रतिशत का अंतर है।

ऐतिहासिक आंकड़े साल दर साल कैसे बढ़ता गया महिलाओं के मतदान का आंकड़ा? पिछले 5 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ती गई है। 2000 के चुनावों में 53.3 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया था। पुरुषों की तुलना में ये 17.4 प्रतिशत कम था। 2005 के चुनावों में ये आंकड़ा 2.4 प्रतिशत कम था। 2010 के चुनावों से महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी। तब महिला मतदान पुरषों से 3.4 प्रतिशत ज्यादा था। 2015 में ये अंतर बढ़कर 7.2 प्रतिशत और 2020 में 5.2 प्रतिशत रहा।

वजह मतदान में क्यों बढ़ रही है महिलाओं की भागीदारी? महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह महिला-केंद्रित योजनाएं मानी जाती है। इस आधी आबादी के लिए हर पार्टी नगद राशि से लेकर कई भारी-भरकम चुनावी वादें करती हैं। बिहार चुनाव से पहले भी NDA ने 1.21 करोड़ महिलाओं को दिए 10-10 हजार रुपये दिए, छात्राओं को मुफ्त साइकिल और यूनिफॉर्म दी। इसी तरह महागठबंधन ने महिलाओं को हर साल 30,000 रुपये समेत विधवा पेंशन बढ़ाने का वादा किया।

फायदा ज्यादा महिला मतदान का किसे हो सकता है फायदा? इसके लिए 2020 चुनावों के आंकड़े को समझते हैं। लोकनीति-CSDS के मुताबिक, 2020 के चुनावों में 2.08 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया था। इनमें से 38 प्रतिशत ने NDA और 37 प्रतिशत ने महागठबंधन को वोट दिया। यानी NDA को महागठबंधन के मुकाबले 2.08 लाख ज्यादा महिलाओं के वोट मिले। इसके अलावा जिन 167 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था, उनमें से 92 NDA को मिली।

राज्य कई राज्यों में महिलाओं ने बनवाई सरकार बीते कुछ सालों में हुए कई विधानसभा चुनावों में महिलाओं ने पार्टियों की हार-जीत में अहम भूमिका निभाई। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी। 2023 चुनावों से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 'लाड़ली बहना' योजना शुरू की और महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने लगे। असर ये हुआ कि सत्ता विरोधी लहर के बावजूद भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों ने ऐसी ही योजनाएं शुरू कीं।