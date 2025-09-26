बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को संबोधित किया (तस्वीर: एक्स/@NitishKumar)

बिहार में 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपये, जानिए योजना

लेखन गजेंद्र 06:52 pm Sep 26, 202506:52 pm

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में शुक्रवार को 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000-10,000 हजार रुपये की धनराशि भेजी गई है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाओं से कहा कि हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा।