बिहार में 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपये, जानिए योजना
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में शुक्रवार को 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000-10,000 हजार रुपये की धनराशि भेजी गई है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिलाओं से कहा कि हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा।
योजना
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?
महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "शुरुआत में 10,000 रुपए देने के बाद, अगर वो महिला इन 10,000 रूपयों का सही उपयोग करती है, कोई न कोई रोजगार पैदा करती है, खुद अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए कोई काम शुरू करती है तो काम अच्छा होने पर और अच्छा चलने पर 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता और दी जा सकती है।"
योजना
क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त को योजना का ऐलान करते हुए महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया था। इसके बाद अधिसूचना जारी कर फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नीतीश ने सितंबर में पैसे आने की बात कही थी और 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के सीधे खाते में 10,000-10,000 हजार रुपये भी दिए गए। पैसे से महिलाओं को अपान रोजगार शुरू करना होगा, जिससे आगे उन्हें 2 लाख रुपये और मिलेंगे।
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन
बिहार की माताओं-बहनों और बेटियों के कल्याण के लिए डबल इंजन सरकार समर्पित भाव से कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ का शुभारंभ करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। https://t.co/pntJaWKPRm— Narendra Modi (@narendramodi) September 26, 2025