अमरिंदर राजा वारिंग ने क्यों दिया पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा?

अगले अध्यक्ष पद की दौड़ में पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला को सबसे आगे माना जा रहा है। अग्रवाल-बनिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हिंदू सिंगला शहरी हिंदू मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उनके अलावा गुरदासपुर से सांसद और पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा, जालंधर कैंट से विधायक और पूर्व मंत्री परगट सिंह, अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला और राजा सांसी से विधायक और पूर्व मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया के नाम भी चर्चा में हैं।