कांग्रेस ने भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को क्यों दी पंजाब प्रभारी पद की जिम्मेदारी?

न्यूज18 से कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा कि बघेल को वड़िंग का करीब माना जा रहा था। विरोधी गुटों ने शीर्ष नेतृत्व से शिकायत की थी कि बघेल मतभेदों को सुलझाने में अनुचित व्यवहार कर रहे थे।

इस बारे में राहुल को रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसने दूसरे खेमे में असंतोष पैदा कर दिया।

चन्नी के करीबी नेताओं ने यह भी दावा किया है कि बघेल पंजाब की स्थिति को आलाकमान तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में असफल रहे।