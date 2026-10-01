पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, कौन संभालेगा कुर्सी?
क्या है खबर?
पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल दिख रही है। पिछले दिनों की कलह के बाद खबर है कि अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने पंजाब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी कांग्रेस या वारिंग की ओर से इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगल 24 से 48 घंटे में नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। नए अध्यक्ष के लिए कई नाम सामने आए हैं।
राजनीति
अंदरूनी कलह की वजह से छोड़ना पड़ा पद
पंजाब में कांग्रेस का वारिंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का 2 गुट बन गया है। वारिंग ने अप्रैल 2022 में आम आदमी पार्टी से करारी हार के बाद पंजाब में पार्टी की कमान संभाली थी।
जुलाई में वारिंग को अध्यक्ष बरकरार रखने से चन्नी के गुट ने विरोध शुरू किया था।
ऐसे में वारिंग ने चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया। हालांकि, यह इस्तीफा वारिंग ने खुद दिया या पार्टी के दबाव में दिया, इसकी जानकारी नहीं है।
दौड़
कौन बनेगा अगला अध्यक्ष?
पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कई नाम सामने आए हैं, जिसमें सबसे आगे नाम विजय इंदर सिंगला का है। सिंगला कांग्रेस के सह-कोषाध्यक्ष भी हैं।
उनको पार्टी ने चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। उनके अलावा जालंधर छावनी के विधायक और पूर्व हॉकी कप्तान परगत सिंह और गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा दावेदार हैं
कांग्रेस नेता राणा केपी, प्रगट सिंह और चन्नी के नाम पर भी चर्चा हो रही है।