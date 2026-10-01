पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया

पंजाब में अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, कौन संभालेगा कुर्सी?

लेखन गजेंद्र 10:33 am Oct 01, 202610:33 am

क्या है खबर?

पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल दिख रही है। पिछले दिनों की कलह के बाद खबर है कि अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने पंजाब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी कांग्रेस या वारिंग की ओर से इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगल 24 से 48 घंटे में नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। नए अध्यक्ष के लिए कई नाम सामने आए हैं।