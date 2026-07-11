भूपेश बघेल और चरणजीत चन्नी के बीच 2 घंटे बैठक, क्या थमेगा पंजाब कांग्रेस में घमासान?

सहमति

बैठक तल्ख रही, नहीं बन पाई कोई सहमति- रिपोर्ट

रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बैठक में कोई खास सहमति नहीं बन सकी और ज्यादातर समय माहौल गरम ही रहा। चन्नी को केवल 2-3 नेताओं के साथ आने को कहा था, लेकिन वे शक्ति प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों नेताओं को लेकर पहुंचे। बैठक से ठीक पहले बघेल ने वडिंग से मुलाकात की। बैठक के बाद भी वे वडिंग की कार में बैठकर ही हवाई अड्डे तक गए। कहा जा रहा है कि पूरा मामला अब आलाकमान के पास जाएगा।