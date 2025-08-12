कौन हैं 124 वर्षीय मिंता देवी, जिनकी तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर INDIA गठबंधन ने प्रदर्शन किया?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे को लेकर मंगलवार को भी विपक्षी INDIA गठबंदन का प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही, वो थी 124 वर्षीय मिंता देवी। मिंता देवी की तस्वीर वाली सफेद टी-शर्ट पहनकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में नारेबाजी की। टी-शर्ट के पीछे लिखा था, "124 नॉट आउट।" आइए, जानते हैं कौन हैं मिंता देवी, जो विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में छा गईं?

पहचान कौन हैं मिंता देवी? मिंता देवी उन मतदाताओं में एक हैं, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कथित मतदाता धोखाधड़ी के मुद्दे पर एक उदाहरण बनकर सामने आई हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, मिंता की उम्र 124 साल है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पहली बार मतदाता पहचानपत्र के लिए आवेदन किया है। उनका पता, बिहार में सिवान का दरौंदा विधानसभा क्षेत्र है। आयोग के हिसाब से मिंता ने दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला एथेल कैटरहम (115) का रिकॉर्ड तोड़ा है।

बयान मिंता देवी ने क्या कहा? सोशल मीडिया पर चर्चित होने के बाद न्यूज 24 से मिंता देवी ने बताया कि उन्हें इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें हाल ही में मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि उनका जन्म 1990 का है। मिंता देवी ने बताया कि उन्होंने पहले भी आवेदन किया था, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं आया था। जब साइबर कैफे से बनवाया तो उनका नाम मतदाता सूची में आया।

जानकारी बिहार में मतदाता सूची में खूब मिल रही गड़बड़ियां बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा तक के मतदाता पहचानपत्र को लेकर गड़बड़ी सामने आ रही है। इसको लेकर काफी हंगामा चल रहा है।