केरल: त्रिशूर की महिला ने उसके पते से 9 फर्जी वोट दर्ज होने का लगाया आरोप
क्या है खबर?
केरल के त्रिशूर जिले में एक महिला ने उनके घर के पते पर 9 फर्जी वोट पंजीकृत किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। पूनकुन्नम स्थित कैपिटल विलेज अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 4C में की मालकिन प्रसन्ना ने कहा कि वह घर की एकमात्र व्यक्ति हैं जो त्रिशूर में वोट देती हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को केरल में केवल त्रिशूर सीट से जीत मिली थी। यहां से केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने जीत दर्ज की थी।
बयान
प्रसन्ना ने क्या दिया बयान?
प्रसन्ना ने जिला कलक्टर को भेजी शिकायत में बताया कि उनके परिवार में 4 वयस्क और 2 बच्चे हैं, बाकी वयस्क उनके पैतृक गांव पुचिनीपदम की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। उन्हें सत्यापन प्रक्रिया के दौरान त्रिशूर के पते पर 9 अतिरिक्त नामों का पता चला। उन्होंने बताया कि वह 4 साल से इस फ्लैट में है और उन 9 लोगों को नहीं जानती हैं। उनकी सहमति के बिना उनके घर पते पर नाम जोड़ना उचित नहीं है।
आरोप
CPM ने लगाया मतदाता सूची में अनियमितता का आरोप
मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (CPM) कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पूनकुन्नम के अन्य फ्लैटों में भी मतदाता सूची में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि खाली फ्लैटों का इस्तेमाल दूसरे जिलों से वोट ट्रांसफर करने के लिए फर्जी पते के तौर पर किया गया। असली फ्लैट मालिक इन लोगों को जानते भी नहीं है। ऐसे में यह मामला गंभीर है। इन आरोपों ने CPM नेता वीएस सुनील कुमार के मतदाता सूची में गड़बड़ी के दावों को बल मिला है।