केरल: त्रिशूर की महिला ने उसके पते से 9 फर्जी वोट दर्ज होने का लगाया आरोप

लेखन भारत शर्मा 01:05 pm Aug 12, 202501:05 pm

क्या है खबर?

केरल के त्रिशूर जिले में एक महिला ने उनके घर के पते पर 9 फर्जी वोट पंजीकृत किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। पूनकुन्नम स्थित कैपिटल विलेज अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 4C में की मालकिन प्रसन्ना ने कहा कि वह घर की एकमात्र व्यक्ति हैं जो त्रिशूर में वोट देती हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को केरल में केवल त्रिशूर सीट से जीत मिली थी। यहां से केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने जीत दर्ज की थी।