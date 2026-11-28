कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जहां फिलहाल लोकसभा की एक-एक सीट है। अगर यहां वृद्धि पूर्णांक के आधार पर की जाए तो सीटें एक से बढ़कर 2 हो सकती है यानी 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी।

कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि लक्षद्वीप, मिजोरम जैसे राज्यों में सीटों की संख्या नहीं बदलेगी।

हालांकि, सीटों की सटीक संख्या परिसीमन के बाद ही स्पष्ट होगी। यहां केवल 50 प्रतिशत बढ़ोतरी वाले फार्मूले के हिसाब से गणना की गई है।