पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारी हंगामा, भाजपा के मुख्य सचेतक घायल; 3 विधायक निलंबित
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की विधानसभा में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के एक प्रस्ताव को लेकर खूब हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को सदन में वोट चोर और डकैतों की पार्टी कहा, जिससे भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष को निलंबित किए जाने के बाद उन्हें बाहर निकालने के लिए मार्शलों को बुलाया गया, जिससे उन्हें चोट लग गई। इस दौरान सदन के आसन के सामने धार्मिक नारे लगाए गए।
हंगामा
कैसे शुरू हुआ हंगामा?
बंगाल सरकार भाजपा शासित राज्यों में बंगाली प्रवासी कामगारों पर हमलों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच मुख्यमंत्री बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर "बंगाल विरोधी" और बंगालियों के उत्पीड़न पर चर्चा को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्ट लोगों और वोट चोरों की पार्टी है, वे सबसे बड़ी डकैत पार्टी हैं। इसी को लेकर भाजपा विधायक नारेबाजी करने लगे।
निलंबन
भाजपा के 3 विधायकों को निलंबित किया गया
मुख्यमंत्री के भाषण के समय मुख्य सचेतक घोष सदन के आसन के पास पहुंच गए और 'जय श्रीराम' के नारे लगाए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने उन्हें निलंबित कर दिया। उन्हें सदन से बाहर करने के लिए मार्शल को बुलाया गया और जोर-आजमाइश में घोष की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। भाजपा के अग्निमित्रा पॉल और मिहिर गोस्वामी ने भी हंगामा किया। दोनों को भी कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित किया गया।
ट्विटर पोस्ट
विधानसभा में ममता बनर्जी ने भाजपा को निशाने पर लिया
West Bengal CM Hon’ble Mamata Banerjee (@MamataOfficial didi) calls BJP MLAs #VoteChorGaddiChhodd on the floor of Bengal assembly.#VoteChor #MamataBanerjee pic.twitter.com/j0o9qcf0Z4— Dipankar Kumar Das (@titu_dipankar) September 4, 2025
ट्विटर पोस्ट
भाजपा विधायकों को बाहर निकाला गया
#Watch | पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल विधानसभा का है जहां बीजेपी विधायकों को मार्शल बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। pic.twitter.com/YXsLTZW2pw— यूनीवार्ता (@univartaindia1) September 4, 2025