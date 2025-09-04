LOADING...
पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारी हंगामा, भाजपा के मुख्य सचेतक घायल; 3 विधायक निलंबित
पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण के दौरान भाजपा का हंगामा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारी हंगामा, भाजपा के मुख्य सचेतक घायल; 3 विधायक निलंबित

लेखन गजेंद्र
Sep 04, 2025
06:35 pm
क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की विधानसभा में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के एक प्रस्ताव को लेकर खूब हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को सदन में वोट चोर और डकैतों की पार्टी कहा, जिससे भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष को निलंबित किए जाने के बाद उन्हें बाहर निकालने के लिए मार्शलों को बुलाया गया, जिससे उन्हें चोट लग गई। इस दौरान सदन के आसन के सामने धार्मिक नारे लगाए गए।

हंगामा

कैसे शुरू हुआ हंगामा?

बंगाल सरकार भाजपा शासित राज्यों में बंगाली प्रवासी कामगारों पर हमलों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच मुख्यमंत्री बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर "बंगाल विरोधी" और बंगालियों के उत्पीड़न पर चर्चा को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्ट लोगों और वोट चोरों की पार्टी है, वे सबसे बड़ी डकैत पार्टी हैं। इसी को लेकर भाजपा विधायक नारेबाजी करने लगे।

निलंबन

भाजपा के 3 विधायकों को निलंबित किया गया

मुख्यमंत्री के भाषण के समय मुख्य सचेतक घोष सदन के आसन के पास पहुंच गए और 'जय श्रीराम' के नारे लगाए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने उन्हें निलंबित कर दिया। उन्हें सदन से बाहर करने के लिए मार्शल को बुलाया गया और जोर-आजमाइश में घोष की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। भाजपा के अग्निमित्रा पॉल और मिहिर गोस्वामी ने भी हंगामा किया। दोनों को भी कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित किया गया।

विधानसभा में ममता बनर्जी ने भाजपा को निशाने पर लिया

भाजपा विधायकों को बाहर निकाला गया