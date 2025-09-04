पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण के दौरान भाजपा का हंगामा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारी हंगामा, भाजपा के मुख्य सचेतक घायल; 3 विधायक निलंबित

लेखन गजेंद्र 06:35 pm Sep 04, 202506:35 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की विधानसभा में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के एक प्रस्ताव को लेकर खूब हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को सदन में वोट चोर और डकैतों की पार्टी कहा, जिससे भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष को निलंबित किए जाने के बाद उन्हें बाहर निकालने के लिए मार्शलों को बुलाया गया, जिससे उन्हें चोट लग गई। इस दौरान सदन के आसन के सामने धार्मिक नारे लगाए गए।