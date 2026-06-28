वीडियो विवाद और अकाल तख्त के समन ने भगवंत मान की परेशानियां बढ़ा दी है

वीडियो विवाद, मंत्रियों-विधायकों को अकाल तख्त का समन; भगवंत मान के सामने कितनी बड़ी सियासी चुनौती?

लेखन आबिद खान 05:57 pm Jun 28, 202605:57 pm

क्या है खबर?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शायद अपने सियासी करियर की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। उनके एक कथित वीडियो को लेकर उपजे विवाद ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी हैं। इस मामले में सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त भी सक्रिय हो गया है। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेतृत्व का भी मान को साथ नहीं मिल रहा है। आइए जानते हैं मान के सामने कितनी बड़ी चुनौती है।