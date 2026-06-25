अकाल तख्त ने पंजाब के सिख विधायकों और मंत्रियों को तलब किया है

अकाल तख्त ने पंजाब के सिख विधायकों-मंत्रियों को किया तलब, बेअदबी कानून से जुड़ा है मामला

लेखन आबिद खान 06:52 pm Jun 25, 202606:52 pm

क्या है खबर?

सिख धर्म की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने पंजाब के सभी सिख विधायकों और मंत्रियों को तलब किया है। यह बुलावा बेअदबी रोधी कानून 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक 2026' के संबंध में है। सभी विधायकों और मंत्रियों को 29 जून को सुबह 11 बजे अकाल तख्त के सामने पेश होने को कहा गया है। वहीं, गैर-सिख विधायकों और मंत्रियों से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा गया है।