भगवंत मान ने वीडियो विवाद पर प्रतिक्रिया दी है

भगवंत मान वीडियो विवाद पर बोले- हारने वाले मिलकर मुझे बदनाम करने की साजिश रच रहे

लेखन आबिद खान 03:59 pm Jun 25, 202603:59 pm

क्या है खबर?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद पर लगे बेअदबी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल तीनों को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि ये सब लोग हारने के बाद खीझ में ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल सब मिलकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा, "मुझे बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो फैलाया जा रहा है, तमाम हथकंडे अपनाएं जा रहे हैं।"