पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े वीडियो को लेकर अब नए खुलासे हुए हैं

10 लाख रिश्वत देने के आरोप, 2 गिरफ्तार; क्या है भगवंत मान के वीडियो से जुड़ा विवाद?

लेखन आबिद खान 12:28 pm Jun 24, 202612:28 pm

क्या है खबर?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित विवादित वीडियो को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। अब पंजाब पुलिस पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने वीडियो को झूठा साबित करने के लिए 10 लाख रुपये की रिश्वत दी थी। इस मामले में हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि इसी वीडियो के आधार पर श्री अकाल तख्त साहिब ने मान को गुरु और खालसा पंथ विरोधी करार दिया था।