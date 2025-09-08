बिहार: कांग्रेस सांसद के ग्रामीण की पीठ पर बैठकर किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा, सियासत गरमायी
बिहार में पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस लगातार निशाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली और बीड़ी के बाद अब कांग्रेस सांसद का दौरा सुर्खियों में है। दरअसल, कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया था। इस बीच उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वह ग्रामीण के पीठ पर बैठकर खेतों का मुआयना करते दिख रहे हैं। इसको लेकर भाजपा कांग्रेस पर हावी है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने
ये कोई "दम लगा के हंईसा" फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही। बल्कि ये तो बिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर है, जो जनता के कंधे पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं।
भाजपा ने किया विरोध
घटना को लेकर सांसद तारिक अनवर की काफी खिंचाई हो रही है। भाजपा ने एक्स पर वीडियो साझा कर लिखा, 'कांग्रेस की गरीब विरोधी मानसिकता! बिहार के कटिहार में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेसी सांसद तारिक अनवर ग्रामीणों के कंधे पर ही सवार हो गए। पीड़ित को और पीड़ा देना, कब तक गरीब और ग्रामीण लोगों का इस तरह अपमान करेगी कांग्रेस?' एक स्थानीय भाजपा नेता ने कहा कि यह गरीबी का मजाक है।
बिहार कांग्रेस के नेता ने किया बचाव
कांग्रेस सांसद की सोशल मीडिया पर काफी फजीहत होने के बाद कटिहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव ने उनका बचाव किया है। उन्होंने कहा, "बाढ़ पीड़ितों की समस्या को समझने के लिए वे इलाकों में गए थे और लगातार पानी में चलने से उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, जिससे वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे। तब लोगों ने ही उन्हें प्यार से कंधे पर उठाकर निरीक्षण करवाया। यह उनके प्रति जनता का स्नेह और सम्मान है।"
कांग्रेस पर उल्टा पड़ रहा दांव?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में रहकर 'वोटर अधिकार यात्रा' से जितनी प्रशंसा और चर्चा बटोरी थी, उससे ज्यादा नुकसान उसे बीते दिनों के विवादों से होता दिख रहा है। यात्रा में एक स्थानीय मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई, जिसे भाजपा और उसकी गठबंधन की अन्य पार्टियों ने मुद्दा बना लिया और बिहार बंद बुलाया। इसके बाद केरल कांग्रेस ने बीड़ी पर GST राहत को बिहार से जोड़ दिया, जिससे पार्टी की आलोचना हुई।