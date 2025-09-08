कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बिहार में बाढ़ का दौरा किया (तस्वीर: एक्स/@itariqanwar)

बिहार: कांग्रेस सांसद के ग्रामीण की पीठ पर बैठकर किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा, सियासत गरमायी

लेखन गजेंद्र 12:35 pm Sep 08, 2025

क्या है खबर?

बिहार में पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस लगातार निशाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली और बीड़ी के बाद अब कांग्रेस सांसद का दौरा सुर्खियों में है। दरअसल, कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया था। इस बीच उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वह ग्रामीण के पीठ पर बैठकर खेतों का मुआयना करते दिख रहे हैं। इसको लेकर भाजपा कांग्रेस पर हावी है।