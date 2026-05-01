चुनाव आयोग का TMC को दो टूक जवाब, EVM छेड़छाड़ के आरोप किए खारिज

चुनाव आयोग ने मशीनों की सुरक्षा प्रक्रिया का ब्यौरा दिया

चुनाव आयोग ने अपनी पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताई है। मतदान शुरू होने से पहले उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हर मशीन की मॉक पोल से जांच की जाती है। मतदान खत्म होने पर, उन्हीं प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मशीनों को सील कर दिया जाता है। इसके बाद इन मशीनों को बेहद सुरक्षित स्ट्रांगरूम में पहुंचाया जाता है। इन स्ट्रांगरूमों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का पहरा रहता है और 24 घंटे CCTV से निगरानी की जाती है। यह सुरक्षा व्यवस्था 4 मई को मतगणना होने तक बनी रहती है।