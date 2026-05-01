'तुम्बाड 2' में नजर आएंगी आलिया भट्‌ट

'तुम्बाड 2' में आलिया भट्‌ट जमाएंगी रंग, खास किरदार से फैंस को देंगी तोहफा

लेखन ज्योति सिंह 11:30 am May 01, 202611:30 am

क्या है खबर?

सोहम शाह की 'तुम्बाड 2' बहुप्रतीक्षित फिल्मों की सूची में शामिल हो चुकी है। हाल ही में निर्माताओं ने फिल्म से आधिकारिक पोस्टर जारी करते हुए इसकी रिलीज पर अपडेट दिया था। अब एक और जानकारी फैंस को उत्साहित कर देगी क्योंकि फिल्म में अभिनेत्री आलिया भट्‌ट का नाम भी जुड़ गया है। जाहिर है कि सोहम शाह फिल्म्स और पेन स्टूडियोज मिलकर 'तुम्बाड 2' का बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहे हैं। वहीं आदेश प्रसाद फिल्म के निर्देशक हैं।