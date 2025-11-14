बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे, RJD के मुकेश से है सामना
क्या है खबर?
बिहार की महुआ सीट से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन से है। लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के संजय कुमार सिंह तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। बता दें कि इस सीट से तेज प्रताप 2015 में विधायक बने थे। हालांकि, परिवार से निकाले जाने के बाद वे इस बार खुद की पार्टी से चुनावी मैदान में हैं।
निष्कासन
पार्टी और परिवार से निकाले गए थे तेज प्रताप
इसी साल मई में लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था। दरअसल, तब तेज की एक महिला के साथ कई तस्वीरें सामने आई थीं। तेज ने खुद सोशल मीडिया पर कहा था कि वो उक्त महिला के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। हालांकि, विवाद बढ़ने पर उन्होंने कहा था कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था। इसके बाद तेज ने खुद की पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' बनाई थी।
सीट
महुआ सीट से कभी नहीं जीती भाजपा और कांग्रेस
2015 में तेज प्रताप यादव पहली बार महुआ सीट से चुनाव लड़कर विधायक बने थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप ने सीट बदली और हसनपुर (समस्तीपुर) जाकर वहां से विधायक बने। 1951 में बनी इस सीट पर RJD का कब्जा रहा है। शुरुआती चुनाव के बाद 1977 तक इस सीट को खत्म कर दिया गया था। 1977 के बाद से यहां स्थानीय पार्टियों का बोलबाला रहा है। कांग्रेस और भाजपा को यहां कभी जीत नहीं मिली है।