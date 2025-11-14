तेज प्रताप यादव की सीट का नतीजा क्या है?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे, RJD के मुकेश से है सामना

लेखन आबिद खान 09:59 am Nov 14, 202509:59 am

क्या है खबर?

बिहार की महुआ सीट से लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन से है। लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के संजय कुमार सिंह तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। बता दें कि इस सीट से तेज प्रताप 2015 में विधायक बने थे। हालांकि, परिवार से निकाले जाने के बाद वे इस बार खुद की पार्टी से चुनावी मैदान में हैं।