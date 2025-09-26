लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने 'जनशक्ति जनता दल' बनाया, बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे

घोषणा

लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं- तेज प्रताप

तेज प्रताप ने एक्स पर पार्टी का बैनर साझा कर लिखा, 'हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।' इसमें नारा लिखा है, "जन-जन की शक्ति, जन-जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप।" पार्टी का उद्देश्य, 'सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव है।'