लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने 'जनशक्ति जनता दल' बनाया, बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे
क्या है खबर?
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी दी। पार्टी का नाम 'जनशक्ति जनता दल' रखा गया है, जिसका चुनाव चिन्ह 'ब्लैकबोर्ड' है। पार्टी की घोषणा के साथ ही तेज प्रताप ने आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरने का मन बना लिया है।
घोषणा
लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं- तेज प्रताप
तेज प्रताप ने एक्स पर पार्टी का बैनर साझा कर लिखा, 'हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।' इसमें नारा लिखा है, "जन-जन की शक्ति, जन-जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप।" पार्टी का उद्देश्य, 'सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव है।'
ट्विटर पोस्ट
तेज प्रताप यादव का ऐलान
हमलोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।#tejpratapyadav #janshaktijantadal #biharelection pic.twitter.com/GxsQHw0WqQ