बिहार विधानसभा चुनाव 2025: RJD प्रमुख तेजस्वी यादव राघोपुर से रुझानों में आगे

सतीश इस सीट से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। 2010 में उन्होंने राघोपुर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। हालांकि, इसके बाद 2015 के चुनावों में तेजस्वी ने हार का बदला लेते हुए ये सीट सतीश से छीन ली थी। 2020 में भी तेजस्वी ने यहां से सतीश को हराकर जीत दर्ज की थी। इस सीट से लालू प्रसाद यादव भी विधायक रह चुके हैं।

सीट का इतिहास

राघोपुर सीट का इतिहास जानिए

राघोपुर सीट 1951 में बनी थी। यहां से पहली बार कांग्रेस के हरिवंश नारायण सिंह विधायक बने थे। इस सीट पर कुल 20 चुनाव हुए हैं, जिसमें 5 बार कांग्रेस, 5 बार RJD, 2 बार जनता दल, 2 बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और एक-एक बार जनता दल यूनाइटेड (JDU), लोकदल, जनता पार्टी (सेक्युलर), जनता पार्टी, जनसंघ, और सोशलिस्ट पार्टी ने कब्जा जमाया है। इस सीट पर 30 प्रतिशत यादव मतदाता हैं, जिन्हें RJD का वोटर माना जाता है।