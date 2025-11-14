बिहार विधानसभा चुनाव 2025: RJD प्रमुख तेजस्वी यादव राघोपुर से रुझानों में आगे
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना जारी है। राघोपुर सीट से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। उनका मुकाबाल भाजपा के दिग्गज नेता सतीश कुमार यादव से है। अगर तेजस्वी जीतते हैं, तो ये उनकी इस सीट से लगातार तीसरी जीत होगी। इनके अलावा जन सुराज पार्टी के चंचल सिंह और जनशक्ति जनता दल के प्रेम यादव भी यहां से किस्मत आजमा रहे थे।
इतिहास
सतीश ने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था
सतीश इस सीट से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। 2010 में उन्होंने राघोपुर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। हालांकि, इसके बाद 2015 के चुनावों में तेजस्वी ने हार का बदला लेते हुए ये सीट सतीश से छीन ली थी। 2020 में भी तेजस्वी ने यहां से सतीश को हराकर जीत दर्ज की थी। इस सीट से लालू प्रसाद यादव भी विधायक रह चुके हैं।
सीट का इतिहास
राघोपुर सीट का इतिहास जानिए
राघोपुर सीट 1951 में बनी थी। यहां से पहली बार कांग्रेस के हरिवंश नारायण सिंह विधायक बने थे। इस सीट पर कुल 20 चुनाव हुए हैं, जिसमें 5 बार कांग्रेस, 5 बार RJD, 2 बार जनता दल, 2 बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और एक-एक बार जनता दल यूनाइटेड (JDU), लोकदल, जनता पार्टी (सेक्युलर), जनता पार्टी, जनसंघ, और सोशलिस्ट पार्टी ने कब्जा जमाया है। इस सीट पर 30 प्रतिशत यादव मतदाता हैं, जिन्हें RJD का वोटर माना जाता है।