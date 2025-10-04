तमिलनाडु: भगदड़ के बाद विजय पर नरमी क्यों बरत रही भाजपा, क्या TVK से करेगी गठबंधन?

तमिलनाडु के करूर में रैली में भगदड़ मचने के बाद अभिनेता और नेता थलापति विजय विवादों में हैं। उन्हें मद्रास हाई कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगाई है और प्रशासन ने भी नियमों का पालन नहीं करने के आरोप लगाए हैं। चौतरफा विरोध के बीच बीच विजय को लेकर भाजपा नरम रुख अपना रही है। भाजपा ने घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। आइए जानते हैं क्या भाजपा किसी मौके की तलाश में है।

जिम्मेदार घटना के बाद भाजपा ने क्या कहा? भाजपा नेताओं ने बयानों में विजय का नाम नहीं लिया और सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भगदड़ के बाद राज्य के शीर्ष भाजपा नेताओं ने करूर का दौरा किया। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई श्रीलंका की यात्रा बीच में ही छोड़कर करूर पहुंचे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी करूर गईं। फिर भाजपा ने NDA का एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजा। इन सभी ने विजय का नाम नहीं लेते हुए कहा कि घटना के लिए पुलिस और सरकार जिम्मेदार है।

AIADMK भाजपा के साथ AIADMK भी विजय को लेकर नरम भाजपा के साथ ही उसकी सहयोगी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK) भी विजय पर नरम है। 30 सितंबर को एक रैली में AIADMK महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने भगदड़ के लिए DMK को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, "सरकार लोगों की सुरक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रही। अगर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पुलिस को उचित सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए होते, तो यह घटना टल सकती थी और लोगों की जान नहीं जाती।"

भाजपा भाजपा कैसे विजय से नजदीकी बढ़ा रही है? इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, "पर्दे के पीछे के रास्ते खोल दिए गए हैं।" भगदड़ के बाद तमिलनाडु चुनाव में भाजपा के लिए अहम जिम्मेदारी संभाल रहे एक शीर्ष नेता ने विजय से फोन पर बात की। एक अन्य भाजपा नेता ने कहा, "पार्टी को आशंका है कि अगर AIADMK का वोट शेयर घटता है, तो विजय की तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) एक विकल्प के तौर पर उभरेगी।"

TVK TVK नेता की दिल्ली में मौजूदगी ने बढ़ाई अटकलें TVK और भाजपा में नजदीकी की अटकलें इसलिए भी लगने लगी हैं, क्योंकि भगदड़ के बाद TVK के नेता आधव अर्जुन ने दिल्ली का दौरा किया था। TVK नेताओं ने कहा कि अर्जुन का दौरा वॉलीबॉल संघ की बैठक को लेकर था, लेकिन अटकलें कई तरह की हैं। वहीं, कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि TVK के एक वरिष्ठ नेता ने दिल्ली में भाजपा नेतृत्व से फोन पर बात की है।