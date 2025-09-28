अभिनेता विजय ने भगदड़ के बाद किया हाई कोर्ट का रुख, घटना को साजिश बताया 

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता और नेता थलापति विजय की रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई है। अब विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम (TVK) ने इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने भगदड़ को साजिश बताते हुए किसी स्वतंत्र एजेंसी या केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग की है। कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग वाली TVK की याचिका स्वीकार कर ली है।

याचिका TVK ने हादसे के पीछे षडयंत्र को बताया वजह लाइव लॉ के अनुसार,TVK ने घटना के पीछे षड्यंत्र का आरोप लगाया है और किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि यह हादसा आकस्मिक नहीं, बल्कि एक साजिश का नतीजा था। याचिका में TVK ने भीड़ पर पथराव और कार्यक्रम स्थल पर पुलिस लाठीचार्ज का भी हवाला दिया। पार्टी ने राज्य सरकार के उन आरोपों को भी खारिज किया, जिसमें रैली में सुरक्षा दिशानिर्देशों के उल्लंघन की बात कही गई थी।

बयान TVK के पदाधिकारी बोले- तमिलनाडु पुलिस से छिनी जाएं जांच NDTV से बात करते हुए TVK की कानूनी शाखा के समंवयक अरिवाझगन ने कहा, "करूर की घटना में एक साजिश, एक आपराधिक साजिश थी। इसीलिए हमने किसी राज्य की किसी एजेंसी के बजाय माननीय उच्च न्यायालय से मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करने का अनुरोध किया है। अदालत को एक विशेष जांच दल का गठन करना होगा या उन्हें मामला तमिलनाडु पुलिस से लेकर CBI को सौंपना होगा।"

आरोप TVK ने कहा- हमारे पास साजिश के सबूत अरिवाझगन ने कहा, "हमें स्थानीय लोगों से विश्वसनीय जानकारी मिली है और हमारे पास कुछ CCTV फुटेज भी हैं। इनसे पता चलता है कि करूर में सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने आपराधिक साजिश रची थी। हमने पुलिस द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। TVK ने पिछले कुछ महीनों में मदुरै, त्रिची, अरियालुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम और नमक्कल में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। करूर में यह कैसे हुआ, यही सवाल है। इससे संदेह पैदा होता है।"