राहुल गांधी कोलंबिया में बोले- भारत में लोकतंत्र पर चारों तरफ से हो रहा हमला

राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश से भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कोलंबिया दौरे पर गए राहुल ने एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला है। उन्होंने कहा, "भारत अनेक धर्मों, परंपराओं और भाषाओं का देश है। लोकतंत्र इन सभी के लिए जगह देता है, लेकिन फिलहाल लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है।

बयान राहुल बोले- लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा राहुल ने कहा कि वे देश की सांस्कृतिक विविधता, तकनीकी शक्ति और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के कारण भारत को लेकर बहुत आशावादी हैं, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि देश गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, "सबसे बड़ा खतरा भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। अलग-अलग परंपराओं, धर्मों और विचारों के लिए जगह की जरूरत होती है और लोकतंत्र इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। फिलहाल लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यापक हमला हो रहा है।"

चीन राहुल ने कहा- चीन की तरह जनता को दबा नहीं सकते राहुल ने वैश्विक शक्तियों के संदर्भ में भारत के सामने आने वाले चुनौतियां पर भी बात की। उन्होंने कहा, "दुनिया अब इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी तकनीक की ओर है। इसमें अभी तक चीन जीत रहा है। भारत का विकेंद्रीकृत, विविध ढांचा और उसकी गहरी आध्यात्मिक परंपराएं उसे चीन के केंद्रीकृत मॉडल की तुलना में अद्वितीय शक्तियां प्रदान करती हैं। भारत अपने लोगों का उस तरह दमन नहीं कर सकता, जिस तरह चीन करता है।"

दुनिया भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है- राहुल राहुल ने कहा, "भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है, मगर भारतीय ढांचे में कुछ खामिया हैं, कुछ जोखिम हैं, जिनसे भारत को पार पाना होगा। सबसे बड़ा जोखिम लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। भारत चीन का पड़ोसी और अमेरिका का बड़ा साझेदार है। हम ठीक उस जगह पर बैठे हैं, जहां दोनों ताकतें आपस में टकरा रही हैं। भारत में अपार क्षमताएं हैं। इसकी आबादी चीन से ज्यादा है।"

भाजपा राहुल बोले-RSS और भाजपा की विचारधारा में कायरता राहुल ने कहा, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता है। RSS की विचारधारा कमजोर लोगों को पीटना और ताकतवर लोगों से दूर भागना है। यही भाजपा और RSS का स्वभाव है।" राहुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में दिए बयान का हवाला देते हुए कहा, "अगर आप विदेश मंत्री के बयान पर गौर करें, तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूं?"