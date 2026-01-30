अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री- रिपोर्ट
क्या है खबर?
दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई उपमुख्यमंत्री होंगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है। कहा गया है कि सुनेत्रा ने उपमुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अगर ऐसा होता है, तो ये पहली बार होगा, जब महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई महिला होगी। अजित के निधन के बाद ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में उत्तराधिकारी और उपमुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं।
बैठक
कल NCP विधायक दल की बैठक
रिपोर्ट के मुताबिक, कल (31 जनवरी) सुबह 11 बजे मुंबई में सभी NCP विधायकों की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें सुनेत्रा को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये भी दावा किया जा रहा है कि कल ही सुनेत्रा उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। महाराष्ट्र सरकार में अजित के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग के साथ उपमुख्यमंत्री पद भी था। खबरें हैं कि इनमें से कुछ विभागों की जिम्मेदारी सुनेत्रा संभालेंगी।
परिचय
कौन हैं सुनेत्रा पवार?
सुनेत्रा धाराशिव की रहने वाली हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं। NCP के वरिष्ठ नेता पद्मसिंह पाटिल उनके भाई हैं, जो शरद पवार के काफी करीबी हैं। कहा जाता है कि इसी वजह से सुनेत्रा की शादी अजित से हुई। सुनेत्रा राजनीति के बजाय सामाजिक कार्यों में ज्यादा सक्रिय रही हैं। उन्होंने गांवों में निर्मलग्राम और ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू किए। महिलाओं के लिए उन्होंने बारामती में एक टेक्सटाइल पार्क भी शुरू किया, जिसमें हजारों महिलाएं काम करती हैं।
चुनाव
ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ा लोकसभा चुनाव
2024 के लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा का मुकाबला अपनी ही ननद सुप्रिया सुले से था। चुनावों में सुनेत्रा को हार का सामना करना पड़ा और सुप्रिया इसी सीट से दूसरी बार सांसद चुनी गईं। इसके बाद NCP नेता प्रफुल्ल पटेल के हटने से खाली हुई राज्यसभा सीट से सुनेत्रा ने चुनाव लड़ा और सांसद बनीं। अब पति के निधन के बाद वे महाराष्ट्र की राजनीति में लौटने जा रही हैं।
निधन
विमान हादसे में हुआ अजित का निधन
अजित 28 जनवरी को निजी विमान से मुंबई से बारामती जा रहे थे। उनके साथ निजी सुरक्षा अधिकारी और पायलट समेत 4 और लोग थे। विमान ने मुंबई से सुबह 8:10 बजे उड़ान भरी और बारामती में 8:30 पर लैंडिंग का पहला प्रयास किया। तब पायलट ने दृश्यता कम होने के चलते दोबारा उड़ान भर ली। 8:43 पर दोबारा लैंडिंग की अनुमति मिलने के एक मिनट बाद विमान क्रैश हो गया। हादसे में विमान में सवार सभी लोग मारे गए।