अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री- रिपोर्ट

दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई उपमुख्यमंत्री होंगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है। कहा गया है कि सुनेत्रा ने उपमुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अगर ऐसा होता है, तो ये पहली बार होगा, जब महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई महिला होगी। अजित के निधन के बाद ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में उत्तराधिकारी और उपमुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं।

बैठक कल NCP विधायक दल की बैठक रिपोर्ट के मुताबिक, कल (31 जनवरी) सुबह 11 बजे मुंबई में सभी NCP विधायकों की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें सुनेत्रा को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये भी दावा किया जा रहा है कि कल ही सुनेत्रा उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। महाराष्ट्र सरकार में अजित के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग के साथ उपमुख्यमंत्री पद भी था। खबरें हैं कि इनमें से कुछ विभागों की जिम्मेदारी सुनेत्रा संभालेंगी।

परिचय कौन हैं सुनेत्रा पवार? सुनेत्रा धाराशिव की रहने वाली हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं। NCP के वरिष्ठ नेता पद्मसिंह पाटिल उनके भाई हैं, जो शरद पवार के काफी करीबी हैं। कहा जाता है कि इसी वजह से सुनेत्रा की शादी अजित से हुई। सुनेत्रा राजनीति के बजाय सामाजिक कार्यों में ज्यादा सक्रिय रही हैं। उन्होंने गांवों में निर्मलग्राम और ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू किए। महिलाओं के लिए उन्होंने बारामती में एक टेक्सटाइल पार्क भी शुरू किया, जिसमें हजारों महिलाएं काम करती हैं।

