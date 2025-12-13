पश्चिम बंगाल: SIR में 57 लाख नाम कटे, ममता बनर्जी की सीट पर क्या है आंकड़ा?
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहा राजनीतिक घमासान और बढ़ सकता है। चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूची से 57 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटा दिए हैं। SIR के फार्म जमा करने की अवधि खत्म होने के बाद आयोग ने हटाए गए नामों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भवानीपुर सीट से 44,787 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।
नाम
कोलकाता पोर्ट से हटे सबसे ज्यादा नाम
कोलकाता पोर्ट से सबसे ज्यादा 63,7330 नाम हटाए गए हैं। यहां से ममता बनर्जी की सरकार में वरिष्ठ मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम चुनाव लड़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अन्य सीटों पर भी भारी संख्या में कमी देखी गई है। मंत्री अरूप बिस्वास की सीट टॉलीगंज से 35,309 नाम हटाए गए हैं। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट से 10,599 नाम हटाए गए हैं। यहां SIR से पहले 2,78,212 मतदाता थे।
विसंगतियां
ये गड़बड़ियां भी सामने आईं
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल के कार्यालय ने बताया कि आंकड़ों के गहन विश्लेषण में मतदाता सूची में कई अनियमितताएं भी सामने आई हैं। उदाहरण के लिए लगभग 12 लाख जनगणना प्रपत्रों में माता-पिता और उनके बच्चों के बीच उम्र का अंतर केवल 15 वर्ष है। आयोग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "कुछ मामलों में यह संभव हो सकता है, लेकिन लाखों बच्चों के मामले में यह कैसे विश्वसनीय है?"
आंकड़े
दक्षिण 24 परगना जिले से 8 लाख नाम कटे
अगर जिले के हिसाब से बात करें तो दक्षिण 24 परगना जिला सबसे ऊपर है। यहां 8 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। यह इलाका TMC सांसद अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है, जिन्होंने पिछला चुनाव 7 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीता था। वहीं, विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से सबसे ज्यादा 74,553 मतदाताओं के नाम चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से हटाए गए हैं। यहां से TMC की नयना बंद्योपाध्याय विधायक हैं।
भाजपा
भाजपा विधायकों की सीट पर कितने नाम कटे?
भाजपा के प्रमुख विधायकों के क्षेत्रों में नंदीग्राम से ज्यादा नाम कटे हैं। आसनसोल दक्षिण विधानसभा से 39,202 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। यहां से भाजपा के अग्निमित्रा पॉल विधायक हैं। वहीं, शंकर घोष के विधानसभा क्षेत्र सिलीगुड़ी से 31,181 नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि ये नाम मतदाताओं की मौत होने, दूसरी जगह चले जाने, अनुपस्थित पाए जाने और डुप्लीकेट एंट्री के कारण हटाए गए हैं।
तारीख
5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ी समयसीमा
चुनाव आयोग ने 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में SIR की समयसीमा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। वहीं, उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। हालांकि, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की समयसीमा 11 दिसंबर को खत्म हो गई है।