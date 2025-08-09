शरद पवार बोले- ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ सरकार के साथ खड़ा होना जरूरी

पवार ने कहा, "हमें, भारत के लोगों को, अपने देश के हितों की रक्षा के लिए सरकार का साथ देना चाहिए। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सभी को एकजुट होकर सरकार का समर्थन करना होगा। हमने ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनके काम करने का तरीका देखा है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। वह जो मन में आता है, बिना सोचे-समझे बोल देते हैं।"

पड़ोसी देश

पवार ने कहा- पड़ोसी देश हमसे दूर जा रहे

पवार ने भारत और पड़ोसी देशों के बीच बढ़ती दूरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, "हमें अपने पड़ोसी देशों के प्रति नीति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज पाकिस्तान हमारे खिलाफ है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे देश भी हमसे खुश नहीं हैं। हमारे पड़ोसी हमसे दूर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वह इन संकेतों को गंभीरता से लें और पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती को मजबूत करने की कोशिश करें।"