संसद सत्र के बीच राहुल गांधी जाएंगे जर्मनी, भाजपा बोली- वे विपक्ष नहीं पर्यटन के नेता

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने विदेशी दौरे को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वे संसद की शीतकालीन सत्र के बीच जर्मनी जाने वाले हैं। इसे लेकर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा ने कहा कि राहुल के लिए 'LoP' यानी 'लीडर ऑफ अपोजिशन' का मतलब 'लीडर ऑफ पर्यटन' है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला समेत सांसद कंगना रनोट और संजय जायसवाल ने इसे लेकर राहुल को निशाने पर लिया है।

बयान पूनावाला बोले- राहुल भारत को बदनाम करने जा रहे भाजपा प्रवक्ता पूनावाला ने कहा, "राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि 'LoP' का मतलब 'लीडर ऑफ पर्यटन' है। लोग वर्क मोड में हैं, राहुल गांधी का वैकेशन मोड चल रहा है। राहुल गांधी की प्राथमिकताएं साफ हैं। मुझे नहीं पता कि वो जर्मनी क्यों जा रहे हैं। हो सकता है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने जा रहे हों। वे छुट्टी मनाने और भारत को बदनाम करने के लिए विदेश जा रहे हैं।"

प्रह्लाद जोशी का बयान प्रह्लाद जोशी बोले- राहुल गांधी 'पार्ट-टाइम' राजनेता केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, "राहुल गांधी हमेशा संसद सत्र के दौरान अधिकांश समय विदेश में रहते हैं और बाद में कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। बिहार चुनाव के दौरान भी वह विदेश में थे। वह पार्ट टाइम हैं, गंभीर राजनेता नहीं हैं।" राहुल के चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ मिलीभगत के आरोप पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जब हारती है, तब EVM और चुनाव आयोग को दोष देती है।

Advertisement

प्रियंका का बयान प्रियंका गांधी ने कहा- प्रधानमंत्री भी आधे समय विदेश में रहते राहुल पर हमले के बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम का आधा समय विदेश में बिताते हैं। फिर भाजपा की ओर से विपक्ष के नेता की विदेश यात्रा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं?" भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा, "बिहार में चुनाव चल रहे थे और वे कहीं घूम रहे थे। अब भी वे यूरोप जा रहे हैं। कांग्रेस में अब कुछ बचा ही नहीं है।"

Advertisement

जर्मनी बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल राहुल 17 दिसंबर को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (IOC) के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां वे यूरोप के विभिन्न देशों से आए IOC नेताओं से मुलाकात करेंगे। IOC के ऑस्ट्रिया के अध्यक्ष ऑसफ खान ने कहा, "हम राहुल गांधी का स्वागत करने में सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वह 17 दिसंबर , 2025 को बर्लिन में भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद करेंगे। इसमें पूरे यूरोप के IOC अध्यक्ष एकत्र होंगे और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे।"