शशि थरूर का नाम 'सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड' के विजेताओं में शामिल, थरूर ने खंडन किया
लेखन गजेंद्र
Dec 10, 2025
02:11 pm
क्या है खबर?

भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ नजदीकी बढ़ा रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बड़ा झटका लगा है। उनका नाम नवस्थापित वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 के विजेताओं की सूची में शामिल किया गया है, जिससे थरूर भड़क गए हैं। उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया पर इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो इस पुरस्कार की जानकारी है और न ही इसे स्वीकार किया है।

खंडन

क्या बोले थरूर?

केरल के तिरुवनन्तपुरम से सांसद थरूर ने एक्स पर लिखा, 'मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला कि मुझे वीर सावरकर अवॉर्ड के लिए चुना गया है, जो आज दिल्ली में दिया जाएगा। मुझे इसके बारे में कल ही केरल में पता चला, जहां मैं लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट इलेक्शन में वोट देने गया था। तिरुवनंतपुरम में, मीडिया को जवाब देते हुए, मैंने साफ किया था कि मुझे न तो ऐसे किसी अवॉर्ड के बारे में पता था, न ही मैंने इसे लिया था।'

बयान

मेरे नाम की घोषणा करना जिम्मेदाराना- थरूर

थरूर ने आगे लिखा, 'आयोजकों द्वारा मेरे नाम की घोषणा करना गैर-ज़िम्मेदाराना था, बिना मेरी मंजूरी के। इसके बावजूद, आज दिल्ली में, कुछ मीडिया आउटलेट्स वही सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए, मैं इस मामले को साफतौर पर साफ़ करने के लिए यह बयान जारी कर रहा हूं। अवॉर्ड किस तरह का है, इसे कौन संगठन दे रहा है या कोई और जानकारी नहीं है, इसलिए आज मेरे इवेंट में आने या अवॉर्ड लेने का सवाल ही नहीं उठता।'

ट्विटर पोस्ट

शशि थरूर ने अवार्ड के लिए इंकार कर दिया

