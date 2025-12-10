शशि थरूर का नाम 'सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड' के विजेताओं में शामिल, थरूर ने खंडन किया

खंडन

क्या बोले थरूर?

केरल के तिरुवनन्तपुरम से सांसद थरूर ने एक्स पर लिखा, 'मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला कि मुझे वीर सावरकर अवॉर्ड के लिए चुना गया है, जो आज दिल्ली में दिया जाएगा। मुझे इसके बारे में कल ही केरल में पता चला, जहां मैं लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट इलेक्शन में वोट देने गया था। तिरुवनंतपुरम में, मीडिया को जवाब देते हुए, मैंने साफ किया था कि मुझे न तो ऐसे किसी अवॉर्ड के बारे में पता था, न ही मैंने इसे लिया था।'