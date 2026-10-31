'वोट चोरी' पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन राहुल गांधी कभी सहमत नहीं होंगे- अमित शाह
क्या है खबर?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है। हालांकि, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस चर्चा के लिए सहमत नहीं होंगे। उन्होंने कहा, "मैं चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार हूं। लेकिन राहुल बाबा कभी सहमत नहीं होंगे। वे संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि सड़कों पर हंगामा खड़ा करेंगे।"
बयान
शाह बोले- हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं
शाह ने राहुल और अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा, "मैं आप दोनों को यहीं और अभी चुनौती देता हूं: भाजपा संसद में इस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। आइए संसद का विशेष सत्र बुलाएं। लेकिन उनका वहां बोलने का कोई इरादा नहीं है। वे संसद को कार्य करने देने से इनकार करते हैं; इसके बजाय, वे केवल हंगामा करते हैं।"
चुनौती
शाह ने राहुल-अखिलेश को चुनौती दी
शाह ने कहा, "मैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को चुनौती देता हूं कि वे संसद के भीतर हर आरोप पर चर्चा करें। चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन वे चर्चा नहीं चाहते; वे सड़कों पर ड्रामा करना चाहते हैं। हार स्वीकार करने के बजाय, उन्होंने अंपायर पर ही धोखाधड़ी का आरोप लगाना शुरू कर दिया है और दावा किया कि वोट चुरा लिए गए थे।"
नकली संसद
नकली संसद में ज्ञानेश के खिलाफ महाभियोग लाएगा विपक्ष
विपक्ष ने पहले एक 'नकली संसद' आयोजित करने की योजना बनाई थी, जिसका नाम बदलकर 'सार्वजनिक महाभियोग' कर दिया गया।
पहले ये कार्यक्रम 30 अक्टूबर को होना था, जिसे बारिश के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब यह बैठक आज होगी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 'महाभियोग प्रस्ताव' पेश करेंगे।
ये संसद में लाए जाने वाले महाभियोग प्रस्ताव की नकल जैसा होगा, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाया जाएगा।
रैली
1 नवंबर को रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली
विपक्षी गठबंधन INDIA दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR को वापस लेने और CEC ज्ञानेश के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 नवंबर को रैली आयोजित करने जा रहा है।
राहुल ने कहा, "सभी विपक्षी दल, हर कोई जो आना चाहता है: राजनीतिक, गैर-राजनीतिक, सामाजिक, सेवाकर्मी, नागरिक समाज के लोग, पत्रकार। दोनों कार्यक्रम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग में उनके साथियों द्वारा भारतीय लोकतंत्र के विध्वंस के बारे में हैं।"