अमित शाह ने कहा कि वे वोट चोरी के मुद्दे पर संसद में चर्चा को तैयार हैं

'वोट चोरी' पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन राहुल गांधी कभी सहमत नहीं होंगे- अमित शाह

लेखन आबिद खान 09:28 am Oct 31, 202609:28 am

क्या है खबर?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार है। हालांकि, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस चर्चा के लिए सहमत नहीं होंगे। उन्होंने कहा, "मैं चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने को तैयार हूं। लेकिन राहुल बाबा कभी सहमत नहीं होंगे। वे संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि सड़कों पर हंगामा खड़ा करेंगे।"