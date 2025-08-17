राहुल गांधी ने की 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत, कहा- यह संविधान बचाने की लड़ाई
क्या है खबर?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ रविवार को बिहार के सासाराम से 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत की। इसमें कांग्रेस सांसद ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह यात्रा वोट नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई है। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के अन्य नेता भी मौजूद रहे।
हमला
राहुल ने भाजपा और RSS बोला हमला
राहुल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "वोटर अधिकार यात्रा वोट बचाने की नहीं, बल्कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे देश में भाजपा और RSS संविधान को मिटाने पर तुले हैं। जहां भी चुनाव होता है, ये लोग जीतते हैं।" उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) अरबपतियों के साथ सरकार चलाता है। आप वोट डालते हैं, आपका वोट चोरी किया जाता है और आपका सारा पैसा 5-6 अरबपतियों को दे दिया जाता है।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें यात्रा के उद्धाटन समारोह का वीडियो
LIVE: LAUNCH of #VoterAdhikarYatra | Sasaram, Bihar https://t.co/4vsY7oPMCk— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2025
आरोप
राहुल ने लगाया वोट चोरी का आरोप
राहुल ने कहा, "महाराष्ट्र में जनमत सर्वेक्षणों में INDIA ब्लॉक की जीत की भविष्यवाणी की गई थी और हम लोकसभा चुनाव जीत गए, लेकिन सिर्फ 4 महीने बाद भाजपा गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की। हमने जांच की और पाया कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के बाद एक करोड़ नए मतदाता जोड़े थे। जहां भी ये नए मतदाता जुड़े, वहां भाजपा को जीत मिली। कर्नाटक में एक सीट पर एक लाख वोटों में हेराफेरी हुई थी।"
सवाल
राहुल ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
राहुल ने कहा, "कांग्रेस ने वीडियो फुटेज और मतदाता डाटा मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे रोक दिया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगले ही दिन आयोग ने मुझसे हलफनामा दाखिल करने को कहा, लेकिन जब भाजपा नेता इसी तरह के दावे करते हैं, तो वे उनसे हलफनामा नहीं मांगते। यह कैसी निष्पक्षता है?" उन्होंने कहा, "अब बिहार में वोटों की चोरी हो रही है। ऐसे में सभी को भाजपा को एक और चुनाव चुराने से रोकने का संकल्प लेना होगा।"
आह्वान
लालू ने किया भाजपा को हराने का आह्वान
लालू ने लोगों से चोरों को हटाने, भाजपा को सत्ता से बाहर करने और बिहार में महागठबंधन को जिताने का आह्वान किया। तेजस्वी ने कहा, "राहुल गांधी, मैं और महागठबंधन लोकतंत्र की धरती से लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। वे (भाजपा नेता) सिर्फ आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे आपके अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह देश में भाजपा की एक बड़ी साजिश है।"
जानकारी
मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा?
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "जब तक भाजपा नीत सरकार सत्ता में है, भारतीय संविधान खतरे में है। वे वोट देने का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग मोदी सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहा है।"
यात्रा
किस दिन कहां होगा यात्रा का पड़ाव?
राहुल मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण होते हुए पटना जाएंगे। इस दौरान 20 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त को ब्रेक लेंगे। उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और महागठबंधन सहयोगी तेजस्वी यादव और वामपंथी दल के नेता भी होंगे। वैसे यात्रा 25 जिलों से निकलेगी, लेकिन इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। राहुल बिहार में ही रात्रि विश्राम करेंगे और लोगों से मिलेंगे। बीच-बीच में कई जगह उनकी सभाएं भी होंगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें यात्रा का लाइव वीडियो
LIVE: #VoterAdhikarYatra | Rohtas to Aurangabad | Bihar https://t.co/D9ow2dx7hI— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2025