चुनाव आयोग ने 'वोट चोरी' के आरोपों पर दिया जवाब, कहा- झूठे आरोपों से डरते नहीं

चुनाव आयोग ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पर उठाए गए सवार और 'वोट चोरी' के आरोपों पर जवाब दिया। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आयोग के लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं होता है। उसके के लिए सभी समकक्ष है। आयोग झूठे आरोपों से बिल्कुल भी नहीं डरता है।

जवाब चुनाव आयोग ने आरोपों पर क्या कहा? CEC कुमार ने कहा, "कानून के अनुसार, हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण से होता है, तो चुनाव आयोग उन राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है। आयोग के लिए कोई पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी समकक्ष हैं।" उन्होंने आगे कहा, "पिछले दो दशकों से सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने की मांग कर रहे हैं, इसके लिए बिहार से एक विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की गई है।"

राजनीति "चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर की जा रही राजनीति" CEC कुमार ने कहा, "जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है, तो आज चुनाव आयोग भी सभी को यह स्पष्ट करना चाहता है कि वह पूरी तरह से निडर होकर बिना किसी भेदभाव के गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।"

प्रयास मतदाताओं में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही- कुमार CEC कुमार ने कहा, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLA से सत्यापित दस्तावेज, प्रशंसापत्र या तो उनके अपने राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं या फिर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।" उन्होंने कहा, "सच्चाई यह है कि सभी पक्ष बिहार के SIR को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।"

खारिज दोहरे मतदान के आरोप को किया खारिज CEC कुमार ने कहा, "कुछ मतदाताओं ने दोहरे मतदान का आरोप लगाया गया है। जब सबूत मांगा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे झूठे आरोपों से न तो चुनाव आयोग और न ही कोई मतदाता डरता है।" उन्होंने कहा, "हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की तस्वीरें बिना उनकी अनुमति के मीडिया के सामने पेश की गईं। उन पर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। कानून के हिसाब से यह पूरी तरह से गलत है।"

गड़बड़ी मतदाता सूची में गड़बड़ी पर क्या बोला आयोग? मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों पर CEC कुमार ने कहा, "बिहार के SIR में सभी मतदाता, BLO और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLA ने एक प्रारूप सूची तैयार की है। जमीनी स्तर पर सभी पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाता आयोग के साथ खड़े हैं, तो आयोग और मतदाताओं की विश्वसनीयता पर कोई भी प्रश्नचिह्न हीं लगाया जा सकता है।"

जानकारी 28,370 आपत्तियां मिली हैं- कुमार CEC कुमार ने कहा, "यह मसौदा सूची हर बूथ पर तैयार की जा रही थी, इसलिए सभी राजनीतिक दलों के BLA ने अपने हस्ताक्षरों से इसे सत्यापित किया है। इसके बाद भी कुल 28,370 दावे और आपत्तियां मिली हैं, जिनका समाधान किया जा रहा है।"

सवाल क्या कोई मतदाता का वोट चुरा सकता है? CEC कुमार ने वोट चोरी के आरोपों पर कहा, "लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से अधिक BLA, उम्मीदवारों के 20 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट काम कर रहे थे। इतने सारे लोगों के सामने इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई मतदाता वोट चुरा सकता है?" उन्होंने कहा, "मतदाताओं की अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें दिखाना अनुचित है और मशीन रीडेबल मतदाता सूची को सार्वजनिक करना मतदाताओं की निजता का हनन है।"

SIR SIR में कटेगी विदेशी नागरिकों का नाम CEC कुमार ने कहा, "भारतीय नागरिक ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं। विदेशी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं है। यदि किसी विदेशी नागरिक ने गलती से या जानबूझकर नामांकन फॉर्म भर दिया, तो SIR प्रक्रिया में उसे अपनी राष्ट्रीयता साबित करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर, वह ऐसा नहीं करता है या फिर जांच में वह विदेशी नागरिक पाया जाता है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।"