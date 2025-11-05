राहुल गांधी ने फोड़ा 'हाइड्रोजन बम', कहा- हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव में कथित अनियमितताओं को लेकर एक बार फिर 'हाइड्रोजन बम' वाले खुलासे किए हैं। इस बार उन्होंने हरियाणा में विधानसभा चुनाव में घोटाले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, "लगभग सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत के आसार थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद हमने सच्चाई पता करने का काम शुरू किया और जो सामने आया उस पर मुझे खुद यकीन नहीं हुआ।"

वोट चोरी हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई राहुल ने बताया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी किए गए। उन्होंने बताया कि इनमें 5 लाख डुप्लीकेट मतदाता, 93,000 गलत पते के मतदाता, 19 लाख बल्क मतदाता और बाकी के फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल से चोरी किए गए।

महिला राहुल ने कहा- एक महिला का 2 बूथों पर 223 बार नाम राहुल ने हरियाणा की मतदाता सूची दिखाते हुए एक महिला के बारे में बताया, जिसका फोटो सूची में 2 बूथों पर 223 बार था। उन्होंने कहा, "इस महिला के नाम पर कोई भी जाकर मतदान कर सकता है। हम इस बूथ के अगर कैमरा फुटेज मांगे तो हमें 100 प्रतिशत पता चला जाएगा कि क्या हुआ।" राहुल ने ऐसे ही कुछ अन्य फोटो दिखाते हुए कहा कि कई लोगों के नाम कई बार दर्ज हैं।

हरियाणा राहुल बोले- ब्राजील की महिला ने 22 बार किया मतदान राहुल ने आंकड़े दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस केवल 22,779 वोटों से हरियाणा चुनाव हारी। उन्होंने कहा, "यहां क्या हुआ हम उसके बारे में जानेंगे। एक्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा था। सभी पोल ऐसा बता रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा में पहली बार पोस्टल वोट और वास्तविक वोट में अंतर दिखा।" राहुल ने एक ब्राजीली महिला का फोटो दिखाते हुए कहा कि उक्त महिला ने अलग-अलग बूथों पर 22 अलग-अलग नामों से मतदान किया।

पिछले खुलासे पहले भी कई खुलासे कर चुके हैं राहुल इससे पहले 18 सितंबर को राहुल ने कथित वोट चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कर्नाटक चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा था कि वहां एक सीट पर 6,018 वोट डिलीट किए गए। राहुल ने कहा था कि CEC ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। 7 अगस्त को भी राहुल ने महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध मतदाता और बेंगलुरु मध्य की एक सीट के हवाले से वोट चोरी के दावे किए थे।