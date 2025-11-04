राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर बताया 10 प्रतिशत आबादी का नियंत्रण, छिड़ा सकता है विवाद

राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर बताया 10 प्रतिशत आबादी का नियंत्रण, छिड़ा सकता है विवाद
क्या है खबर?
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक रैली में भारतीय सेना को लेकर चौंकाने वाला बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने औरंगाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना देश की 10 प्रतिशत आबादी (तथाकथित ऊंची जातियों का जिक्र करते हुए) के नियंत्रण में है और 90 प्रतिशत आबादी इसमें नजर नहीं आती है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।
बयान
राहुल ने क्या दिया बयान?
राहुल ने कहा, "देश की केवल 10 प्रतिशत आबादी (यानी उच्च जातियों) के लोगों को ही कॉर्पोरेट क्षेत्रों, नौकरशाही और न्यायपालिका में अवसर मिलते हैं। यहां तक कि भारतीय सेना भी उनके नियंत्रण में है। शेष 90 प्रतिशत आबादी (पिछड़े वर्ग, दलित, अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक) के लोग कहीं नजर नहीं आते हैं।" उन्होंने कहा, "देश की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची उठाकर देखिए, वहां आपको कोई पिछड़ा या दलित समाज से नजर नहीं आएगा।"
कल्पना
कांग्रेस चाहती है 90 प्रतिशत भारत को सम्मान मिले- राहुल
राहुल ने कहा, "कांग्रेस ऐसे भारत की कल्पना करती है, जहां 90 प्रतिशत आबादी को बराबरी का स्थान मिले और वे गरिमा के साथ जीवन जी सकें। हम चाहते हैं कि यह देश सबका हो, जिसमें हर वर्ग को सम्मान और अवसर मिले। कांग्रेस हमेशा पिछड़ों और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ती रही है।" राहुल ने पिछले साल जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए कहा था कि इससे व्यवस्था से बाहर बैठे 90 प्रतिशत भारतीयों की पहचान हो सकेगी।
पलटवार
राहुल के बयान पर भाजपा ने किया पलटवार
राहुल द्वारा भारतीय सेना को लेकर दिए गए इस बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने एक्स पर लिखा, 'राहुल गांधी अब सेना में जाति ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी नफरत अब देश की सेना तक पहुंच गई है। यह बयान भारतीय सैनिकों का अपमान है।' उन्होंने राहुल के इस बयान को राष्ट्रविरोधी कराते देते हुए उनसे सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है।
विवाद
राहुल का विवादित बयानों से रहा है पुराना नाता
यह पहली बार नहीं है जब राहुल के बयानों ने विवाद खड़ा किया हो। अगस्त में उन्होंने 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान कहा था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों को 'पीट-पीटकर' भगा दिया और 2,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है। यह टिप्पणी दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत-चीन सैन्य टकराव के संदर्भ में थी। इस पर एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई थी नाराजगी
राहुल की ओर से सेना पर दिए गए इस बयान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिकायत खारिज करने से इंकार किया था, जिसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने राहुल से कहा था, "अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसी बातें नहीं कहेंगे।" कोर्ट ने उनके बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए भविष्य में ऐसा न करने को कहा था।