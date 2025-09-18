राहुल गांधी ने 'वोट डिलीट' होने के दिए सबूत, कहा- CEC वोट चोरों को बचा रहे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर कहा कि वे लोकतंत्र पर हमला करने वालों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर कर्नाटक चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक सीट पर 6,018 वोट डिलीट किए गए।

तरीका राहुल ने बताया वोट डिलीट होने का तरीका राहुल ने दिखाया कि कैसे एक ही मोबाइल नंबर के जरिए कई मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। इस दौरान राहुल मंच पर उन मतदाताओं को लेकर भी आए, जिनके नाम सूची से कट गए थे। ये वो लोग थे, जिन्होंने खुद से ऐसा नहीं किया था।

CEC राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप राहुल गांधी ने कहा कि CEC कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक CID ने वोट डिलीट होने की मामले की जांच करने के लिए CEC को 18 पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने OTP, मोबाइल नंबर और इनके नाम समेत कई जानकारी मांगी, जो CEC ने नहीं दी। उन्होंने बताया कि मार्च, 2023 में CID ने पत्र लिखा तो अगस्त, 2023 में CEC ने अधूरी जानकारी दी।

महाराष्ट्र राहुल ने महाराष्ट्र की सीट का भी दिया उदाहरण राहुल ने महाराष्ट्र की भी एक सीट का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि यहां की एक सीट पर मतदाताओं के नाम जोड़े गए। उन्होंने कहा कि ये नाम किसने जोड़े, किसका मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुआ ये बातें पता नहीं है। राहुल ने कहा कि मतदाता सूची से नाम जोड़ने और हटाने का ये तरीका संस्थागत, सॉफ्टवेयर के जरिए और चुनाव आयोग की निगरानी में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है।

बयान राहुल ने कहा था- हाइड्रोजन बम के बाद प्रधानमंत्री चेहरा नहीं दिखा पाएंगे राहुल ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कहा था, "जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वहीं लोग संविधान की हत्या की कोशिश में लगे हैं। हम ऐसा नहीं करने देंगे। भाजपा के लोग सुन लें, परमाणु बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, वो आ रहा है। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे।" हालांकि, आज राहुल ने कहा कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है।