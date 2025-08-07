चुनाव आयोग ने कांग्रेस को सौंपा 300 किलो दस्तावेज बंडल, 6 महीने में 1 विधानसभा जांचा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और भाजपा की सांठगांठ से वोट चोरी का आरोप लगाया है, जिसको उन्होंने सबूतों के जरिए साबित किया। इस दौरान राहुल ने बताया कि आयोग ने कांग्रेस को मांगने पर करीब 200 से 300 किलो दस्तावेजों के बंडल दिए थे, जिसे जमीन से एक के ऊपर एक लगाएं तो करीब 7 फीट ऊंचाई तक जाते हैं। इन दस्तावेजों से पार्टी ने असलियत का पता लगाया है।

जांच राहुल ने कहा, एक-एक कागज को जांच गया राहुल ने कहा, "चुनाव आयोग ने हमें दस्तावेज 200 से 300 किलो दिया है, जो करीब 7 फुट है। इसमें समस्या ये है कि अगर हमें किसी एक मतदाता की तस्वीर से जुड़ी जांच करनी है या पता की जांच करनी है तो सभी कागजों की तस्वीरों और पते को एक के बाद देखना होता है।" उन्होंने कहा, "ये बहुत भारी काम था, जिसे करने में 6 महीने लगे हैं। हर कागज को जांचा गया है।"

जांच चुनाव आयोग ने नहीं दिया डिजिटल मतदाता सूची राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से डिजिटल मतदाता सूची मांगे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जबकि कई बार पत्र लिखकर और प्रतिनिधियों ने मिलकर आयोग से कहा गया था। कांग्रेस ने मतदान केंद्रों की CCTV फुटेज मांगी थी, लेकिन आयोग ने उनको 45 दिन में नष्ट करने को कह दिया। राहुल ने पूछा कि आज के डिजिटल युग में कई सालों के आंकड़े एक ड्राइव में सुरक्षित हैं, वहीं आयोग इनको खत्म करना चाहता है।