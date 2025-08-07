प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा चुनेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA उम्मीदवार, 12 अगस्त को घोषणा
क्या है खबर?
भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उनको यह जिम्मेदारी सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेताओं ने सौंपी है। यह निर्णय गुरुवार को दिल्ली में हुई NDA नेताओं की बैठक में लिया गया। बैठक में दोनों को गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत किया गया है। संभावना है कि 12 अगस्त को NDA की ओर से उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा।
नामांकन
आज से शुरू हो गई है नामांकन की प्रक्रिया
चुनाव आयोग ने 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए गुरुवार सुबह अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अधिसूचना के मुताबिक, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। इसके बाद 22 अगस्त को दस्तावेजों की जांच की जाएगी। चुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 25 अगस्त है। इसके बाद 9 सितंबर को चुनाव होगा और उसी दिन परिणाम घोषित होंगे।
तैयारी
INDIA गठबंधन की क्या है तैयारी?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को INDIA गठबंधन के सभी सांसदों और प्रमुख नेताओं को अपने आवास पर रात्रिभोज की दावत दी है। इस रात्रिभोज में उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। राहुल ने खुद लोगों को फोन कर रात्रिभोज का न्योता दिया है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इसमें शामिल होंगे। INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव के जरिए विपक्षी एकता का बड़ा प्रदर्शन करेगी, इसलिए सभी दलों में लोकप्रिय एक संयुक्त उम्मीदवार उतारा जाएगा।