प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा चुनेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA उम्मीदवार, 12 अगस्त को घोषणा

लेखन गजेंद्र 05:46 pm Aug 07, 202505:46 pm

भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उनको यह जिम्मेदारी सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेताओं ने सौंपी है। यह निर्णय गुरुवार को दिल्ली में हुई NDA नेताओं की बैठक में लिया गया। बैठक में दोनों को गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत किया गया है। संभावना है कि 12 अगस्त को NDA की ओर से उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा।