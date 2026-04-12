प्रधानमंत्री ने पार्टियों से महिला आरक्षण विधेयक पर समर्थन मांगा, बोले- ये सही समय 

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प्रधानमंत्री ने कहा- ये पार्टी या व्यक्ति से ऊपर का लम्हा

प्रधानमंत्री ने कहा, "संसद में इस विषय पर कई सांसदों का विचार व्यक्त करना बहुत अच्छा होगा। यह किसी एक पार्टी या व्यक्ति से ऊपर का क्षण है। चूंकि सभी राजनीतिक दलों ने लंबे समय से महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की है, इसलिए इस आकांक्षा को वास्तविकता में बदलने का यह सही समय है। यह अत्यावश्यक है कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ कराए जाएं।"