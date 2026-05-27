आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से झटका; बलात्कार मामले में उम्रकैद बरकरार, आत्मसमर्पण को कहा

आदेश

आसाराम और सह-आरोपी गैंगरेप मामले में बरी

कोर्ट ने गैंगरेप के मामले में आसाराम समेत सह-आरोपी शरद और शिल्पी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप के आरोप साबित नहीं होते हैं। दोनों को पीड़िता की आसाराम से मुलाकात कराने के आरोप में 20 साल जेल की सजा हुई थी। जोधपुर की विशेष POCSO कोर्ट ने अप्रैल 2018 में आसाराम को POCSO समेत सामूहिक बलात्कार, मानव तस्करी, गलत तरीके से कैद करना, आपराधिक धमकी और साजिश के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।