अनु मलिक ने 'चुनरी चुनरी' गाने की तारीफ की

'चुनरी चुनरी' गाने के बचाव में आए अनु मलिक, दिल खोलकर की वरुण धवन की तारीफ

लेखन ज्योति सिंह 11:23 am May 27, 202611:23 am

क्या है खबर?

वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। हाल ही में निर्माताओं ने 'चुनरी चुनरी' गाना जारी किया जो आते ही विवादों में घिर गया है। लोग इसकी तुलना सलमान खान के मूल गाने से करते हुए वरुण को ट्रोल कर रहे हैं। अब संगीतकार अनु मलिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए गाने का बचाव किया और वरुण के डांस की तारीफ की है।