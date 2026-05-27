'चुनरी चुनरी' गाने के बचाव में आए अनु मलिक, दिल खोलकर की वरुण धवन की तारीफ
क्या है खबर?
वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। हाल ही में निर्माताओं ने 'चुनरी चुनरी' गाना जारी किया जो आते ही विवादों में घिर गया है। लोग इसकी तुलना सलमान खान के मूल गाने से करते हुए वरुण को ट्रोल कर रहे हैं। अब संगीतकार अनु मलिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए गाने का बचाव किया और वरुण के डांस की तारीफ की है।
प्रतिक्रिया
अनु मलिक ने 'चुनरी चुनरी' गाने को बताया सुपरहिट
उन्होंने वीडियो में कहा, "दोस्तों, वरुण धवन के चेहरे पर यह गाना देखे बहुत समय हो गया। पहले यह गाना सलमान खान पर आया था और सुपरहिट हुआ था। उन्होंने इसे अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। आज फिर जब मैंने वरुण को देखा, तो मैं खुशी से झूम उठा। क्या डांस था, वो लड़कियां (मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े) कितनी खूबसूरत लग रही हैं... पहले भी गाना सुपरहिट था, आज भी सुपरहिट और कल भी सुपरहिट रहेगा।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Anu Malik Talk About #SalmanKhan's Performance & Popularity In Chunnari Chunnari Song.— Filmy_Duniya (@AyyanPanda) May 26, 2026
Jab Yeh Gaana Salman Khan Ke Face Par Aaya Tha Tab Onho Ne Iss Gaane Ko Next Level Puhanchaya Tha. pic.twitter.com/HVpP5IUPpQ
इंतजार
फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गायक
उन्होंने आगे कहा, "मैं फिल्म का इंतजार कर रहा हूं। डेविड धवन की कोई भी फिल्म और अनु मलिक तो देखता ही है। इतना काम किया है डेविड के साथ और क्या निर्देशक हैं। वरुण, तू क्या नाचा है यार। क्या लग रहा है गाना। बधाई हो।" इससे पहले, मूल गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने गाने की आलोचना करते हुए इसे भजन बता दिया था। उन्होंने कहा था कि वरुण इस गाने को करके कभी सलमान नहीं बन सकते।