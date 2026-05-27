IPL प्लेऑफ में इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे ज्यादा विकेट, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) प्लेऑफ के मुकाबले हमेशा दबाव, रोमांच और बड़े खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए याद किए जाते हैं। जहां बल्लेबाज अपनी विस्फोटक पारियों से सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं कई गेंदबाजों ने भी अहम मौकों पर शानदार प्रदर्शन कर टीमों को जीत दिलाई है। प्लेऑफ जैसे बड़े मंच पर विकेट निकालना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता। आइए उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने IPL प्लेऑफ के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं।

#1 ड्वेन ब्रावो (28 विकेट) इस सूची में पहले स्थान पर पूर्व स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो हैं। वह चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और गुजरात लायंस के लिए प्लेऑफ मुकाबले खेले थे। इस खिलाड़ी ने 19 मैच की 19 पारियों में 18.96 की उम्दा औसत के साथ 28 विकेट चटकाए थे। प्लेऑफ के मुकाबलों में उनकी इकॉनमी रेट 8.21 की रही थी। ब्रावो ने एक बार 4 विकेट हॉल लिया था और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/42 का रहा था।

#2 रविचंद्रन अश्विन (21 विकेट) रविचंद्रन अश्विन CSK, दिल्ली कैपिटल्स (DC) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए प्लेऑफ मुकाबले खेले थे। इस पूर्व खिलाड़ी ने 24 मैच की 24 पारियों में 30.23 की औसत से 21 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 7.5 की रही थी। वह एक बार भी 4 विकेट हॉल या 5 विकेट हॉल नहीं ले पाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/16 का रहा था। इस खिलाड़ी ने एक मेडन ओवर भी डाला था।

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#3 मोहित शर्मा (20 विकेट) पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। मोहित ने CSK और गुजरात टाइटंस (GT) के लिए प्लेऑफ मुकाबले खेले थे। उन्होंने 10 मैच की 10 पारियों में 15.8 की उम्दा औसत के साथ 20 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 8.77 की रही थी। उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल भी लिया था। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/10 का रहा था। मोहित ने अपना आखिरी प्लेऑफ मुकाबला 2023 में GT के लिए खेला था।

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