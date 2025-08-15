प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से लिया RSS का नाम, कांग्रेस बोली- खुश करने की कोशिश

जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, 'आज प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे चिंताजनक पहलू लाल किले की प्राचीर से RSS का नाम लेना था, जो एक संवैधानिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना का खुला उल्लंघन है। यह अगले महीने उनके 75वें जन्मदिन से पहले संगठन को खुश करने की एक हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। 4 जून, 2024 की घटनाओं के बाद से निर्णायक रूप से प्रधानमंत्री कमजोर पड़ चुके हैं।'

लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री का भाषण बासी, पाखंडी, नीरस और चिंताजनक था। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और "सबका साथ, सबका विकास" जैसे वही दोहराए गए नारे साल-दर-साल सुने जा रहे हैं, लेकिन इनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। “मेड-इन-इंडिया” सेमीकंडक्टर चिप का वादा अनगिनत बार…

मोदी ने RSS को लेकर क्या कहा था?

मोदी ने कहा था कि RSS का 100 साल की राष्ट्र सेवा का एक गौरवपूर्ण पृष्ठ है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का एक तरह से सबसे बड़ा NGO है। उन्होंने कहा कि सौ साल का समर्पण का उसका एक इतिहास है। उन्होंने सभी स्वयंसेवकों को याद करते हुए कहा कि देश संगठन की इस यात्रा पर गर्व करता है और यह हमें प्रेरणा देता रहेगा।