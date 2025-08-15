प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया RSS का जिक्र, कहा- हमारा समर्पण का इतिहास

संबोधन

देश को संगठन पर गर्व है- मोदी

मोदी ने आगे कहा, "सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का एक तरह से सबसे बड़ा NGO है। सौ साल का समर्थन का उसका एक इतिहास है। लाल किले की प्राचीर की 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले, मैं सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। देश संगठन की इस यात्रा पर गर्व करता है और यह हमें प्रेरणा देता रहेगा।"