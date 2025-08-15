LOADING...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से किया RSS का जिक्र, कहा- हमारा समर्पण का इतिहास
लेखन गजेंद्र
Aug 15, 2025
09:59 am
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का जिक्र किया है और उसे 100 साल पूरे करने की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज से 100 साल पहले एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ था। 100 साल की राष्ट्र सेवा का एक गौरवपूर्ण पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर मां भारती के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है।"

देश को संगठन पर गर्व है- मोदी

मोदी ने आगे कहा, "सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का एक तरह से सबसे बड़ा NGO है। सौ साल का समर्थन का उसका एक इतिहास है। लाल किले की प्राचीर की 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले, मैं सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं। देश संगठन की इस यात्रा पर गर्व करता है और यह हमें प्रेरणा देता रहेगा।"

