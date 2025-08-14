केरल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने को लेकर ABVP और वामपंथी छात्र संगठन भिड़े (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर केरल में ABVP और वामपंथी छात्र संगठन भिड़े, जानिए मामला

लेखन गजेंद्र 05:40 pm Aug 14, 202505:40 pm

क्या है खबर?

केरल में गृह मंत्रालय के एक आदेश को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच झड़प हो गई। दरअसल, मंत्रालय के आदेश पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सभी कॉलेजों को 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए परिपत्र जारी किया था। ABVP के छात्र इसके पोस्टर लगा रहे थे, जिस पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन (MSF) के छात्र भड़क गए। उन्होंने पोस्टर फाड़ दिए।