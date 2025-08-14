गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर केरल में ABVP और वामपंथी छात्र संगठन भिड़े, जानिए मामला
क्या है खबर?
केरल में गृह मंत्रालय के एक आदेश को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच झड़प हो गई। दरअसल, मंत्रालय के आदेश पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सभी कॉलेजों को 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए परिपत्र जारी किया था। ABVP के छात्र इसके पोस्टर लगा रहे थे, जिस पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन (MSF) के छात्र भड़क गए। उन्होंने पोस्टर फाड़ दिए।
विवाद
राज्यपाल के पुतले जलाए गए
ABVP की ओर से बताया गया कि उनके सदस्यों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय, कुम्बाला स्थित मानव संसाधन विकास संस्थान, कासरगोड सरकारी कॉलेज और कन्नूर स्थित चेंदयाद एमजी कॉलेज में यह दिवस मनाया है। दूसरी तरफ, SFI और अन्य वामपंथी छात्र संगठनों ने कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कॉलेजों के बाहर राज्यपाल का पुतला फूंका। कासरगोड स्थित सरकारी कॉलेज में दोनों संगठनों के बीच बहस बढ़ गई, जो धक्का-मुक्की तक पहुंच गई। बाद में पुलिस ने मामला शांत कराया।
विवाद
कैसे शुरू हुआ विवाद?
इंडिया टुडे के मुताबिक, राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल आर्लेकर ने मंत्रालय के निर्देश पर कुलपतियों को स्मृति दिवस पर सेमिनार आयोजित करने और कार्य योजनाएं बनाने का निर्देश दिया था। केरल सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने इसे अनावश्यक और विभाजनकारी बताया। इसके बाद केरल सरकार ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से इसे न मनाने को कहा, जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से संबद्ध छात्र संगठन नाराज हो गया।