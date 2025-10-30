प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस-RJD को बताया तेल और पानी, बोले- कभी साथ नहीं रह सकते
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी राज्य बिहार के मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियों तेल और पानी की तरह हैं, जो एक गिलास में कभी साथ नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को 'युवराज' बताते हुए कहा कि दोनों ने झूठ की दुकान खोल रखी है।
बयान
प्रधानमंत्री बोले- बिहारियों को गाली देने वालों से कांग्रेस प्रचार करवा रही
छपरा में प्रधानमंत्री ने कहा, "नरेंद्र और नीतीश आपके सपने को पूरा करने में जुटे हैं। वहीं, कांग्रेस और RJD वाले बिहार और बिहारियों का अपमान करते हैं। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस नेता बिहारियों को गाली देते हैं। तमिलनाडु में DMK नेता बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं। इस बार तो कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी। जिन्होंने बिहार को गालियां दीं, उन्हें कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के लिए बुलाया। ये सोची-समझी साजिश के तहत हो रहा है।"
घोषणा पत्र
प्रधानमंत्री ने कहा- महागठबंधन का घोषणा पत्र नहीं, रेट लिस्ट है
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जंगलराज के नेता आपको लगातार गुमराह कर रहे हैं, आपको लालच दे रहे हैं, जंगलराज वाले शिकारी घूम रहे हैं। RJD और कांग्रेस का घोषणापत्र, घोषणापत्र नहीं है। उन्होंने अपनी रेट लिस्ट बता दी है। उनकी हर घोषणा के पीछे असली मकसद जबरन वसूली, फिरौती, लूट, भ्रष्टाचार, ये सब है। इस घोषणा पत्र में रंगदारी और वसूली शामिल है। घोषणा पत्र का झूठ इनके समर्थकों को भी हजम नहीं हो रहा है।"
संबोधन
प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें
RJD और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों- कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन से है। बिहार ने भाजपा-NDA का सुशासन देखा है। आज बिहार में रेल के इंजन बन रहे हैं, डेयरी के बड़े-बड़े प्लांट लग रहे हैं, मखाना अब दुनिया भर में जा रहा है। बिहार की माताएं- बहनें छठी मईया का ये अपमान बर्दाश्त करेंगी। छठी मईया के इस अपमान को बिहार का कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता।
कांग्रेस
प्रधानमंत्री ने राहुल-तेजस्वी पर भी साधा निशाना
प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और तेजस्वी को लेकर कहा, "एक देश के सबसे भ्रष्ट परिवार का शहजादा है और दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का शहजादा है। दोनों जमानत पर बाहर हैं। दोनों ने बार-बार मोदी को गालियां दी हैं। वे चौबीसों घंटे मुझसे नफरत करते हैं और गालियां देते रहते हैं। वे गालियां देते रहते हैं, क्योंकि वे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक पिछड़े और गरीब परिवार का आदमी इस मुकाम तक पहुंचे।"
जंगलराज
प्रधानमंत्री ने 'जंगलराज' को लेकर फिर RJD को घेरा
प्रधानमंत्री ने कहा, "जंगलराज के दिनों को याद करते हैं, तो अंदाजा लगता है कि हालात कितने खतरनाक थे। मुजफ्फरपुर के लोग RJD सरकार में हुआ गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। इसी शहर में 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बालक को अपराधियों ने दिन-दहाड़े अगवा कर लिया था और बदले में रुपये मांगे थे। जब रुपये नहीं दे पाए तो RJD के इन चट्टे-बट्टों ने उस छोटे से बालक के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे।"