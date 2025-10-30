LOADING...
अमित शाह ने 'प्रधानमंत्री मोदी नाचेंगे' टिप्पणी के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा, क्या कहा?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा (तस्वीर: एक्स/@AmitShah)

लेखन गजेंद्र
Oct 30, 2025
02:44 pm
क्या है खबर?

बिहार के लखीसराय में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने एक दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने और "प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए नाच सकते हैं" संबंधी बयान की आलोचना की। शाह ने कहा कि राहुल ने मोदी जी का अपमान करते-करते छठी मैया का अपमान किया है।

बयान

क्या बोले अमित शाह?

शाह ने कहा, "कल राहुल बाबा आए थे। मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, लेकिन उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते-करते छठी मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा कि छठी मैया की पूजा करने वाले नाटक करते हैं। अरे...राहुल बाबा, आप छठी मैया का महत्व, उनके प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप और आपकी माताजी भी नहीं समझ पाएंगी। छठी मैया के अपमान का बदला इस बार बिहार का एक-एक मतदाता लेगा।"

भाषण

मोदी का अपमान करने का परिणाम इतिहास में देख लो- शाह

शाह ने आगे कहा, "मोदी जी के लिए अपशब्द बोलने वाले जरा इतिहास उठाकर देख लो, जितनी बार कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। राहुल बाबा, आप मानकर चलना कि आपके कार्यकर्ताओं ने मोदीजी की माता को अपमानित किया, आपने मोदी जी और छठी मैया का अपमान किया है। ये बिहार है, जब 14 तारीख को डिब्बे खुलेंगे, तो दूर-दूर तक महागठबंधन साफ हो जाएगा।"

ट्विटर पोस्ट

अमित शाह का संबोधन

बयान

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

मुजफ्फरपुर के सकरा में बुधवार को राहुल ने जनसभा को संबोधित कर कहा था, "प्रधानमंत्री मोदी छठ पूजा कर सकें, इसलिए दिल्ली में साफ पानी का तालाब बनाया गया। मोदीजी को नौटंकी करनी थी तो साफ पानी लाया गया। टीवी पर पाइप दिख गया, इसके बाद मोदीजी नहीं आए।" राहुल ने कहा, "उनको यमुना और छठ पूजा से कोई लेना-देना नहीं है, बस वोट चाहिए। आप कहोगे कि वोट के लिए स्टेज पर नाच लो तो वो डांस कर लेंगे।"