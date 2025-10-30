अमित शाह ने 'प्रधानमंत्री मोदी नाचेंगे' टिप्पणी के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा, क्या कहा?

बयान क्या बोले अमित शाह? शाह ने कहा, "कल राहुल बाबा आए थे। मोदी जी को अपमानित करने के लिए कुछ शब्द बोले, लेकिन उन्होंने मोदी जी को अपमानित करते-करते छठी मैया का अपमान किया। उन्होंने कहा कि छठी मैया की पूजा करने वाले नाटक करते हैं। अरे...राहुल बाबा, आप छठी मैया का महत्व, उनके प्रति पूरे देश की श्रद्धा आप और आपकी माताजी भी नहीं समझ पाएंगी। छठी मैया के अपमान का बदला इस बार बिहार का एक-एक मतदाता लेगा।"

भाषण मोदी का अपमान करने का परिणाम इतिहास में देख लो- शाह शाह ने आगे कहा, "मोदी जी के लिए अपशब्द बोलने वाले जरा इतिहास उठाकर देख लो, जितनी बार कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। राहुल बाबा, आप मानकर चलना कि आपके कार्यकर्ताओं ने मोदीजी की माता को अपमानित किया, आपने मोदी जी और छठी मैया का अपमान किया है। ये बिहार है, जब 14 तारीख को डिब्बे खुलेंगे, तो दूर-दूर तक महागठबंधन साफ हो जाएगा।"