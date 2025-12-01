संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, प्रधानमंत्री मोदी बोले- नारे नहीं, नीति पर बात हो

बिहार प्रधानमंत्री बोले- कुछ पार्टियां हार पचा नहीं पातीं प्रधानमंत्री ने कहा, "बिहार के चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़कर मतदान किया। माताओं-बहनों की भागेदारी में लोकतंत्र की ताकत दिखाई दी।भारत ने सिद्ध कर दिया है, 'डेमोक्रेसी केन डिलीवर'। भारत की आर्थिक प्रगति देश को विकसित भारत की तरफ ले जा रही है। यहां ड्रामा नहीं, डिलिवरी हो, नारे नहीं, नीति पर बात हो। कुछ पार्टियां हार पचा नहीं पातीं।" उन्होंने भरोसा जताया कि ये सत्र देश के विकास और कानूनी काम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

विपक्ष प्रधानमंत्री ने कहा- विपक्ष निराशा से बाहर निकले प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं इस शीतकालीन सत्र में सभी पार्टियों से आग्रह करता हूं कि हार की घबराहट को बहस का आधार न बनने दें। जनप्रतिनिधि होने के नाते, हमें देश की जनता की जिम्मेदारी और अपेक्षाओं को पूरे संतुलन और जिम्मेदारी के साथ संभालना चाहिए और भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकलकर आए और मजबूत मुद्दे उठाए। नई पीढ़ी को अनुभव का लाभ मिलना चाहिए।"

Advertisement

सदन सदन हंगामे के लिए नहीं- प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "राष्ट्रनीति के लिए सकारात्मकता जरूरी है। सदन हंगामे के लिए नहीं है। नारेबाजी के लिए पूरा देश खाली है। सदन में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। मै विपक्ष को सुझाव देने के लिए तैयार हूं कि परफॉर्म कैसे किया जाता है। हार की हताशा सदन में ना निकालें। विपक्ष अपनी रणनीति बदले। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। शीतकालीन सत्र सिर्फ एक परंपरा नहीं है।"

Advertisement

बैठक विपक्ष ने भी की बैठक सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं ने भी बैठक की। ये बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई पार्टियों के नेता मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य शीतकालीन सत्र के रणनीतिक मुद्दों पर संयुक्त रूप से चर्चा करना और मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाना है।