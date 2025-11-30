संसद का शीतकालीन सत्र कल से; SIR पर हंगामे के आसार, 14 विधेयक होंगे पेश

संसद का शीतकालीन सत्र कल यानी 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी, जिनमें केंद्र सरकार 14 विधेयक पेश करने की तैयारी में है। सत्र शुरू होने से पहले आज संसद में सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें सत्र शांतिपूर्वक तरीके से चलाने और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। सत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) समेत कई मुद्दों पर हंगामा होने की आशंका है। आइए हर जरूरी बात जानते हैं।

विधेयक 14 अहम विधेयक पेश करेगी सरकार सरकार सत्र में 14 विधेयक पेश करेगी। इनमें कई आर्थिक सुधारों से जुड़े विधेयक शामिल हैं। जिन विधेयकों को पेश किया जाएगा, उनमें जनविश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, मणिपुर GST (द्वितीय संशोधन) विधेयक, निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, परमाणु ऊर्जा विधेयक, कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।

बयान संसदीय कार्य मंत्री बोले- उम्मीद है सभी शांत मन से काम करेंगे सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "चूंकि ये शीतकालीन सत्र है, इसलिए हम आशा करते हैं कि सभी लोग शांत मन से काम करेंगे और बहस से बचेंगे। संसद में बहस होगी और मुझे उम्मीद है कि कोई व्यवधान नहीं होगा। अगर हम शांत मन से काम करेंगे तो ये देश के लिए फायदेमंद होगा और संसद सत्र सुचारू रूप से चलेगा।"

बैठक सर्वदलीय बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ? बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस से जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई, DMK से टीआर बालू, TMC से डेरेक ओ'ब्रायन और कल्याण बनर्जी, AAP से सुशील गुप्ता, RJD से मनोज झा, YSRCP से मिथुन रेड्डी, SP से रामगोपाल यादव, AIADMK से थम्बीदुरई, शिवसेना (UBT) से मिलिंद देवड़ा, JDU से संजय झा, SAD से हरसिमरत कौर समेत कई नेता शामिल हुए।

SIR SIR को लेकर हंगामे के आसार 12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया का कांग्रेस से लेकर TMC और DMK कई पार्टियां विरोध कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो सड़कों पर उतर आई हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में SIR के मुद्दे पर भारी हंगामे के आसार हैं। वहीं, सरकार का कहना है कि ये नियमित प्रक्रिया है और संसद में चर्चा के लायक नहीं है।