संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, रिजिजू बोले- सभी की बात सुनेंगे

रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक को लेकर कहा, "हम आशा करते हैं कि सभी लोग शांत मन से काम करेंगे, गरमागरम बहस से बचेंगे। अगर हम शांत मन से काम करेंगे, तो संसद सुचारू रूप से चलेगा। कुछ नेताओं ने कहा कि वे SIR पर हंगामा कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि हम विपक्ष की बात सुनने को तैयार हैं। संसद सबकी है, देश की है। हर मुद्दे पर चर्चा करने का एक तरीका, नियम, परंपराएं होती हैं।"

सत्र

19 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र

संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 15 बैठकें होंगी और सरकार 14 विधेयक पेश कर सकती है। वहीं, SIR, कथित वोट चोरी, अमेरिकी टैरिफ और नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी पर नई FIR के मामले पर हंगामे के आसार हैं। सत्र की कम अवधि को लेकर विपक्ष ने अभी से ही सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मानसून सत्र चला था।