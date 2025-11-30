नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल के खिलाफ नई FIR, आपराधिक साजिश रचने का आरोप

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने दोनों नेताओं के खिलाफ नई FIR दर्ज की है। इसमें आपराधिक साजिश रचकर कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) पर धोखाधड़ी से कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। FIR में राहुल-सोनिया के अलावा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख सैम पित्रोदा और 3 अन्य लोगों के भी नाम हैं।

FIR ED की जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई FIR यह FIR 3 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर दर्ज हुई है। ED ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ साझा की थी, जिसमें PMLA की धारा 66(2) के तहत अनुसूचित अपराध दर्ज करने की सिफारिश की गई थी। इसमें AJL, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज नामक 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। डोटेक्स कोलकाता की एक शेल कंपनी है, जिसने कथित तौर पर यंग इंडियन को एक करोड़ रुपये दिए थे।

ED ED के आरोप पत्र पर अब 16 दिसंबर को फैसला वहीं, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का फैसला तीसरी बार टाल दिया है। ED ने इस मामले में PMLA के तहत सोनिया, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को आरोपी बनाया है। कोर्ट ने 14 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद 29 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा था। इसके बाद 8 अगस्त और 29 नवंबर को फैसला टाल दिया गया।

मामला क्या है नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मामला? 2013 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर कर राहुल और सोनिया पर नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी AJL के अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि यंग इंडिया लिमिटेड (YIL) के जरिए इसका गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया और इससे कांग्रेस नेताओं ने 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति हथिया ली। सोनिया और राहुल के पास YIL में 38-38 प्रतिशत शेयर हैं। मामले में सोनिया-राहुल से पूछताछ हुई है।

